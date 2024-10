Due giorni di appuntamenti sul territorio per individuare sinergie e opportunità economiche che si sono conclusi oggi, a Bologna, con la prima conferenza per il partenariato e la collaborazione Vietnam-Italia.

Organizzata dalla Regione in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri del Vietnam, l’Ambasciata del Vietnam in Italia, la Fondazione Italia-Vietnam, istituzioni, associazioni di categoria e sistema camerale, la conferenza ha visto la presenza, oltre che dell’ambasciatore del Vietnam, Hai Hung Duong e dei vicepresidenti delle province di Kon Tum, Nghe An e Ha Nam, di 150 imprenditori vietnamiti e 120 imprese regionali.

Al centro dei colloqui in Regione le opportunità sulla strada della collaborazione che offre importanti prospettive ai rispettivi sistemi economici e per lavorare insieme a progetti strategici, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile.

Le visite in aziende e siti regionali avevano l’obiettivo di consolidare e ampliare i rapporti con il paese asiatico, su settori come l’agricoltura, l’ingegneria meccanica per la trasformazione e la conservazione dei prodotti freschi.

Altri spazi di confronto si sono aperti sull’industria manifatturiera, dei macchinari, dell’energia rinnovabile e il turismo culturale.

Tra le azioni concordate anche la definizione di un protocollo d’intesa per collaborazioni accademiche, culturali economiche e commerciali in questi ambiti di interesse.