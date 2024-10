Nella giornata di domani, sabato 19 ottobre, sono previste piogge diffuse e persistenti con innalzamento dei livelli dei fiumi e rischi di frane e smottamenti.

In accordo con il Prefetto, la Provincia di Modena e gli altri comuni, si è decisa in via precauzionale la chiusura delle scuole superiori.

Le condizioni meteo segnalate possono determinare difficoltà e rischio a raggiungere le scuole da parte degli alunni, delle loro famiglie, dei docenti e di tutto il personale, tenuto conto che il trasporto scolastico a Sassuolo muove migliaia di ragazzi e coinvolge territori in fascia pedemontana e montana delle Province di Modena e Reggio Emilia.

Si invita tutti alla massima prudenza ed attenzione: per tutto sabato 19 ottobre Allerta Meteo Rossa e Arancione sulle province di Modena e Reggio per criticità idraulica e rischio idrogeologico.