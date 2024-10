In Emilia Romagna, a causa dell’ondata di maltempo che ha provocato il superamento della soglia di attenzione del Torrente ‘Quaderno’, in via precauzionale, è stata chiusa la statale 253 Bis ‘Trasversale di Pianura’ a Medicina in provincia di Bologna.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco per la rimozione dei rami dal torrente e il personale Anas per la riapertura del tratto stradale in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico veicolare in direzione Budrio (km 37,150) viene deviato lungo la Via Fasanina, proseguimento sulla SS253 e SP 6, mentre i veicoli diretti a Medicina, vengono deviati in prossimità del km 30,500 lungo la SP 6, proseguimento sulla SS253 e via Fasanina.