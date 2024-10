A seguito delle allerta meteo idrogeologica-idraulica emesse dal Centro Funzionale della Regione Emilia-Romagna – Arpae Servizio Idro-Meteo-Clima in accordo con l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il Comune di Castelfranco Emilia ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di sabato 19 ottobre 2024.

Le avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da forte rischio idraulico e criticità idrogeologiche su tutto il territorio, hanno portato all’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) e al coordinamento dei presidi di Protezione Civile. Alla luce della necessità di salvaguardare la sicurezza pubblica, è stata decisa la sospensione delle attività scolastiche per garantire l’incolumità degli studenti e del personale scolastico.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con i tecnici e la Protezione Civile, monitorerà costantemente l’evolversi della situazione idraulica e idrogeologica, fornendo aggiornamenti alla cittadinanza in caso di ulteriori sviluppi. Si invita dunque a monitorare l’evoluzione della situazione attraverso i canali di comunicazione istituzionali per eventuali aggiornamenti.