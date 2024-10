Domani, sabato, in tutta la provincia di Reggio Emilia e in città saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado ed altre sospensioni riguarderanno mercati, sagre e – per quanto di competenza del Coni – manifestazioni sportive.

E’ quanto hanno deciso in via precauzionale i sindaci dei Comuni reggiani al termine della riunione tenutasi nel tardo pomeriggio del Centro di coordinamento dei soccorsi, convocato dalla Prefettura di Reggio Emilia insieme all’Agenzia regionale di Protezione civile, in relazione all’ondata di maltempo che dovrebbe interessare anche la nostra provincia nella giornata di domani – 19 ottobre – e dopo l’invito rivolto dallo stesso Prefetto a valutare l’opportunità di limitare il più possibile ogni tipo di spostamento.

Si prevede che le piogge persistenti di queste ore e quelle previste per la giornata di domani comportino un innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, con la conseguente necessità di prendere precauzioni.

Viene attivato il Cento operativo comunale (Coc) di Protezione civile e i cittadini, in caso di necessità, possono contattare il numero telefonico 0522.4000.

I ponti e i corsi d’acqua presenti nel territorio saranno oggetto di monitoraggio tecnico e, ove necessario, si provvederà al transennamento e alla chiusura di strade e percorsi ciclopedonali, in particolare quelli limitrofi ai corsi d’acqua.

Ai cittadini si raccomanda di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, di non permanere presso i corsi d’acqua e di prestare attenzione alle condizioni dei sottopassi stradali e ferroviari; di tenere controllati garage interrati e cantine; di sincerarsi che le caditoie per l’acqua piovana presso le loro abitazioni siano pulite.

La situazione continua ad essere costantemente monitorata e, alla luce della sua evoluzione, verranno convocati nuovi incontri del Ccs e verrà attivata la sala operativa presso la sede della Protezione civile.