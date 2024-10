A seguito della riqualificazione di due centrali termiche a servizio della scuola dell’infanzia Malaguzzi di Formigine e della scuola primaria Don Mazzoni di Corlo (completate negli scorsi mesi) il Comune di Formigine ha potuto beneficiare degli incentivi previsti dal Conto Termico, un programma di incentivazione finanziaria erogato direttamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che supporta interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e promuovere l’adozione di fonti di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento degli edifici.

Il suo obiettivo principale è incentivare l’adozione di tecnologie più sostenibili, riducendo l’impatto ambientale delle attività di riscaldamento e promuovendo un consumo energetico più efficiente. Oltre alla sostituzione delle vecchie caldaie con moderni generatori a condensazione, tecnologia che consente di ottenere una maggiore produzione di calore a parità di combustibile utilizzato, al fine di migliorare il comfort degli ambienti scolastici ed ottimizzare il funzionamento degli impianti di riscaldamento, tutti i termosifoni sono stati dotati di valvole termostatiche: in questo modo si può gestire l’apporto di calore di ogni singolo corpo scaldante in base alle reali necessità dell’ambiente in cui si trova. A seguito delle verifiche eseguite dal GSE su quanto realizzato, a fronte di una spesa complessiva di circa 155mila euro per i due interventi, l’Amministrazione Comunale ha potuto beneficiare dell’erogazione di un incentivo pari a circa 83mila euro.

Il contributo è stato prontamente reinvestito nell’edilizia scolastica, intervenendo presso la scuola primaria Ferrari dove si è dato corso al completamento della sostituzione di tutte le linee di distribuzione della rete idrica interna (quasi 500 mt di nuovi tubi in acciaio al posto di vecchi tubi in ferro zincato) e ristrutturando completamente la zona bagni presente nell’ala dedicata al post scuola. I lavori sono giunti oramai al termine e fra pochi giorni anche questa parte della scuola sarà nuovamente utilizzabile. “E’ stata una operazione particolarmente virtuosa – evidenzia il Sindaco Elisa Parenti – perchè al rinnovamento e alla messa in sicurezza di due impianti termici si accompagnano risultati positivi di risparmio energetico nonché l’incentivo finanziario reinvestito nella scuola stessa, tutto a vantaggio dei ragazzi che frequentano i nostri istituti scolastici”.