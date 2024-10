Ha riaperto alle ore 4,00 di questa mattina sabato 19 ottobre il ponte di Navicello Vecchio sulla strada provinciale 255, sul fiume Panaro.

Per quanto riguarda la situazione delle strade provinciali, resta ancora attivo il senso unico alternato lungo la strada provinciale 4 “fondovalle Panaro” nel territorio comunale di Pavullo, tra Casona Sempre tra il bivio per Ponte Samone e Casona di Marano, e resterà attivo per tutto il fine settimana.