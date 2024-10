Il Soccorso Alpino, Stazione Rocca di Badolo, nella giornata di oggi è intervenuta verso le 13 a Botteghino di Zocca, frazione del Comune di Pianoro, per una persona di 92 anni, cardiopatica, che abita al piano terra in una palazzina di via Zena. Un forte boato ha richiamato l’attenzione di tutti i residenti dello stabile che si sono resi conto che

l’ondata di piena ha sfondato la porta della casa del 92enne e l’acqua sta entrando con forte potenza nell’abitazione.

Subito la famiglia che abita al piano di sopra è corsa a svegliare l’uomo che stava dormendo, riuscendo a metterlo in salvo portandolo nella loro abitazione al primo

piano. Vista la fragilità della persona è stato allertato il 118. La Centrale

Operativa Emilia Est invia la squadra del CNSAS con infermiere per una prima valutazione. Tenuto conto dell’elevato stress emotivo dell’anziano, uomo è stato trasportato al

Pronto Soccorso del Sant’Orsola per un controllo.

Stamane, sempre a Botteghino di Zocca, è stato recuperato dai Vigili del fuoco il corpo senza vita di un giovane disperso nella notte, dopo che l’auto su cui viaggiava era stata travolta dalla piena del torrente Zena.

La vittima è un ragazzo 20enne, Simone Farinelli, che si trovava in auto col fratello quando l’improvvisa onda di piena li ha travolti in via Caurinzano. Uno dei due ragazzi si è salvato, l’altro è risultato disperso fino al tragico ritrovamento di questa mattina.