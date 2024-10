In questa giornata di allerta meteo rossa, i vigili del fuoco di Modena hanno partecipato in coordinamento con il CCS insieme a Prefettura, Agenzia Regionale di Protezione civile, AIPO, consorzi e forze dell’ordine alla gestione dell’emergenza in corso.

Circa cinquanta gli interventi condotti dagli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in particolare numerosi prosciugamenti di grandi autorimesse allagate dalle piogge della nottata. Le zone principali di intervento sono state quelle di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Savignano e Modena. Alcuni interventi ancora in corso, mentre prosegue il presidio di vigilanza con personale di soccorso fluviale dedicato.