Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia e Parma, verso Bologna. In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A15 Parma-La Spezia, si dovrà uscire alla stazione di Parma ovest, percorrere la SS9 via Emilia e successivamente la SP343R e rientrare sulla A1 alla stazione di Parma, per proseguire poi verso Bologna.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 28 e martedì 29 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o alla stazione di Rioveggio, sulla A1 Milano-Napoli.

Ancora sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 28 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 29 OTTOBRE

Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Milano.

In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Milano, potrà uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, potrà proseguire sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire all’uscita 2 Borgo Panigale, proseguire poi sulla viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Alcide de Gasperi, SS9 via Marco Emilio Lepido ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bologna Borgo Panigale.

Si precisa che sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona (A14) o dall’entrata di Bologna Casalecchio ed è diretto verso Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 30 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 31 OTTOBRE

Sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio;

per chi è diretto verso Casalecchio di Reno, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.