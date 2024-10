Il Comune di Reggio Emilia ha attivato una raccolta fondi per aiutare la popolazione del territorio comunale colpita dall’alluvione e dagli allagamenti di questi giorni.

Per donare, l’Iban è IT 83 U 02008 12834 000105890704. La causale ‘Emergenza alluvione 2024’ – Intestatario il Comune di Reggio Emilia.

Nel frattempo, prosegue anche sabato 26 ottobre l’allerta meteo ARANCIONE a Reggio Emilia per criticità idraulica. Per questa ragione, connessa a possibili criticità nelle arginature del torrente Modolena e del canale San Silvestro nella zona a nord dell’autostrada A1, il Centro coordinamento dei Soccorsi mantiene attivo il suggerimento ai cittadini delle zone interessate di trascorrere le notti ai piani superiori degli edifici, ove possibile.

Ricordiamo che nel territorio comunale di Reggio Emilia, le vie interessate, solo nella porzione a nord dell’autostrada A1, sono via Malatesta, via Carlo Marx, via San Biagio, via Tosini, via Cella all’Oldo, via Felesino.

In caso di emergenze, è sempre attivo il numero 0522.4000.