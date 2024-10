Si è svolto oggi pomeriggio l’incontro tra il curatore fallimentare e i lavoratori di Energica Motor Company di Soliera per informarli sulla procedura in corso di liquidazione giudiziale.

Il curatore ha confermato che i lavoratori sono sospesi senza retribuzione, ma è in attesa da parte del giudice dell’autorizzazione ad accedere ad un’integrazione salariale.

La Fiom Cgil ha già richiesto il tavolo in Regione Emilia Romagna per attivare l’ammortizzatore sociale per cessazione di attività.

Il curatore, a richiesta della Fiom Cgil, ha ribadito che il suo compito è la conservazione del valore aziendale.

La Fiom Cgil ha evidenziato che il patrimonio principale è rappresentato dalla professionalità dei lavoratori in forza.

La Fiom Cgil auspica che i tempi della procedura siano veloci proprio per evitare la dispersione di ulteriori professionalità e l’individuazione in tempi brevi di investitori per la reindustrializzazione del sito.