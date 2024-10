Nel giorni scorsi è stata consegnata un’importante donazione alla Fondazione Grade Onlus da parte dell’associazione Sarabiga Aps, che ogni anno organizza la storica Festa della Birra di Reggiolo.

Spiega la Direttrice generale del Grade, Valeria Alberti: “I volontari di Reggiolo sono da sempre vicini al Grade, e hanno voluto sostenere la raccolta fondi “Facciamo crescere la nostra squadra del CORE”, che ha l’obiettivo di coprire le spese per un totale di 1,3 milioni di euro, per l’aggiunta dei 6 nuovi posti letto nel reparto di Ematologia del Santa Maria Nuova, già operativi, ma anche inserire 11 nuove figure professionali nello staff e introdurre terapie innovative per la cura dei pazienti. L’associazione reggiolese ha donato ben 35.586 euro, la cifra esatta necessaria per l’acquisto di sei monitor multiparametrici di ultima generazione con una centrale di monitoraggio, che andranno ad incrementare le dotazioni del reparto. Ringraziamo di cuore gli organizzatori e i volontari di Reggiolo per la loro sensibilità, attenzione e il costante sostegno ai progetti della Fondazione”.

L’associazione Sarabiga Aps è la realtà che organizza la Festa della Birra e gli eventi collegati, che registrano sempre un grandissimo successo: è composta da persone di ogni genere ed età, incentiva in primis i giovani affinché imparino quanto sia importante l’attività di volontariato come sistema di aggregazione e l’impegno sociale. Uno degli organizzatori afferma:

“Quella con il Grade è più di una collaborazione – affermano i volontari reggiolesi – è un’amicizia profonda che negli anni ci ha permesso di essere partecipi di progetti fondamentali per l’ospedale di Reggio, il reparto di Ematologia e in generale la sanità reggiana, trasformando le nostre feste e iniziative in gesti di solidarietà che vanno a favore di tutta la comunità. Per noi è una grande soddisfazione e motivo di entusiasmo nel proseguire il nostro impegno”.