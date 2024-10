“Dermatologia, Trapianto e Arte”: la bellezza e l’arte medica che si incontrano creando un connubio di positività per i pazienti. Questo è stato il tema dell’incontro (promosso dall’Associazione Nazionale dei Trapiantati di Cuore – ATCOM- con la sua Presidente Francesca Agostino e in collaborazione con il reparto di Dermatologia del Policlinico Sant’Orsola di Bologna diretto dalla professoressa Bianca Maria Piraccini) che si è tenuto a Bologna nell’Aula Magna dell’Istituto di Via Massarenti.

Il poliedrico Artista, di fama internazionale, Gabriele Viviani ha esposto nell’occasione alcune sue recenti opere: alcune sono state donate, altre sono state “vendute” all’asta benefica che ne è seguita, il cui ricavato verrà reinvestito da Atcom nel miglioramento della struttura Tetto Amico, sito di accoglienza ed ospitalità per tutti i trapiantati e trapiantandi di organo nel contesto dell’unico in Italia, sito di ospitalità intra moenia ospedaliera, fiore all’occhiello del Policlinico Sant’Orsola.

Prima della relazione scientifica del professore Alessandro Pileri “sul tema: Melanomi e Problematiche cutanee sui trapiantati e prevenzione”, sono stati diffusi due videomessaggi: uno del cardinale Zuppi e l’altro, a carattere scientifico, del professore Potena, Direttore del reparto Scompensi (attualmente in missione in India).

I quadri dell’artista Gabriele Viviani (anch’egli trapiantato di cuore) hanno trasmesso attraverso il loro linguaggio di linee danzanti vere emozioni rimaste impresse nel sentire dei presenti.