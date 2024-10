La Regione Emilia-Romagna ha approvato un bando per la formazione dei professionisti, per aggiornare e qualificare le loro competenze.

Finanziato con 1,5 milioni di euro del Programma operativo regionale Fse+ 2021/27, il bando è rivolto agli enti di formazione accreditati che sono invitati a mettere in campo azioni formative specifiche per i professionisti, iscritti o no a ordini e collegi professionali.

I corsi di formazione permetteranno di acquisire competenze tecnico-professionali, gestionali e manageriali funzionali alla qualificazione dei servizi offerti alle persone, alle imprese e alla pubblica amministrazione e ad attivare e consolidare i processi di transizione sostenibile, ecologica e digitale.

I progetti dovranno prevedere un costo complessivo compreso tra un minimo di euro 30mila euro e un massimo di 500mila.

Potenziali destinatari delle azioni sono i liberi professionisti (ordinistici e non) titolari di partita Iva, che svolgono attività professionali. E ancora associazioni professionali o studi associati di professionisti, società tra professionisti o di ingegneria, società tra avvocati. Potranno partecipare professionisti aventi sede legale o unità operativa nel territorio dell’Emilia-Romagna.

La formazione dovrà permettere ai corsisti di acquisire vari tipi di competenze. Quelle gestionali e manageriali, per esempio, per innovare e ampliare i servizi offerti, anche funzionali a sperimentare e applicare metodologie che migliorino l’efficienza, e la condivisione, la cooperazione e la collaborazione tra professionisti e imprese. Ma anche competenze utili a valorizzare le potenzialità dell’innovazione digitale e delle applicazioni e dei sistemi informatici, in grado di sostenere la transizione ecologica e digitale dei sistemi produttivi.

Le domande dovranno essere compilate e inviate, entro le ore 12 del 22 gennaio 2025, esclusivamente online utilizzando la piattaforma disponibile all’indirizzo: https://sifer.regione.emilia-romagna.it.