L’ultimo weekend delle Fiere d’Ottobre inizierà già domani, sabato 26 ottobre, con numerosi appuntamenti tutti al coperto.

Dalle ore 10 alle 12.30 “Laboratorio musicale”: laboratorio a cura di MeteAperte, per famiglie con bambini in età prescolare e scolare (primaria) con Bisogni Educativi Speciali al Centro per le Famiglie di via Caduti sul lavoro.

Dalle ore 17, all’Auditorium Bertoli di via Pia, torna la Rassegna in Auditorium con “Le stagioni di Mario Rigoni Stern”: letture e musiche dal vivo per uomini, boschi e api. Spettacolo teatrale tra storytelling e musica live a cura di Associazione Culturale G.P. Biasin e Collettivo SquiLibri. Evento correlato alla Giornata mondiale degli animali.

Dalle ore 21 al teatro Carani: “Quando un musicista ride”. Da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, Elio racconta una generazione di artisti eccentrici e controcorrente.