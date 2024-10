In un’occasione, si sarebbe introdotto all’interno di un esercizio pubblico di Correggio mediante la rottura di una finestra laterale e, una volta dentro, avrebbe asportato il fondo cassa, con la somma complessiva in contanti di 1500 euro, e alcune bottiglie di alcolici. Dopo qualche giorno gli altri 2 furti, di cui uno tentato: nella tarda serata del 18, dopo aver asportato un paletto in ferro dal ripostiglio di una ditta di legnami, mediante l’utilizzo di un cacciavite e del paletto, forzava la porta d’ingresso di un condominio ubicato a Bagnolo, introducendosi all’interno della cantina, venendo sorpreso dal proprietario che ne comportava la fuga.

Quindi la denuncia delle vittime e le successive indagini dei militari delle due stazioni dei carabinieri di Correggio e Bagnolo in Piano che, supportate dai sistemi di video sorveglianza posti all’interno ed all’esterno dei locali, permettevano di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti di un uomo di 42 anni, fra l’altro attualmente gravato dal provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno per anni 3 nel comune di Correggio, notificatogli nel gennaio 2023. Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato, violazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Correggio e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri di Correggio e di Bagnolo in Piano hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, un 42enne straniero senza fissa dimora.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.