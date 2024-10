L’Azienda USL di Reggio Emilia ha attivato punti vaccinali straordinari per l’offerta della vaccinazione antitetanica e antinfluenzale, rivolta ai cittadini, agli operatori e ai volontari delle zone colpite dall’emergenza alluvione.

La vaccinazione antitetanica è rivolta a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l’ultima dose di richiamo da più di 10 anni.

La vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata in modo particolare alle persone con patologie croniche, persone con più di 60 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, addetti ai servizi essenziali. Per saperne di più https://www.ausl.re.it/al-via-la-campagna-di-vaccinazione-antinfluenzale-2024-2025

I principali rischi per i cittadini e i volontari coinvolti nelle operazioni di sgombero, pulizia e ripristino di locali colpiti dalle forti piogge dei giorni scorsi riguardano le infezioni gastrointestinali e da tetano. Evitare il contatto con acque stagnanti, proteggersi con guanti e indumenti adeguati e lavarsi bene le mani. Raccomandata la vaccinazione anti-tetanica a chi non ha fatto il richiamo previsto ogni dieci anni.

Per garantire la salute collettiva dei residenti nelle zone alluvionate e delle persone che prestano il loro aiuto nelle aree interessate la Regione Emilia-Romagna ha prodotto un vademecum che riassume le principali indicazioni e norme di comportamento utili a minimizzare il rischio derivante dal contatto con le acque alluvionali che possono essere contaminate da reflui provenienti da sistemi fognari o da sostanze chimiche e rifiuti agricoli o industriali (in allegato in formato pdf Indicazioni per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie e per il rientro in sicurezza nelle abitazioni alluvionate).

Sedi e orari dei punti vaccinali (accesso senza prenotazione):