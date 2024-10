Ultima domenica del mese ed ultimo appuntamento con le Fiere d’Ottobre che domani, domenica 27 ottobre, prendono il nome di Fèra di Sdàs.

Tanti gli appuntamenti e le iniziative su tutto il territorio, ad iniziare dal mercato ambulante, sulle tre piazze del centro, per tutta la mattina.

Il programma

Tutto il giorno in viale XX Settembre: Viale20 di gusto, vendita e assaggi delle squisitezze del territorio con produttori dell’alimentare modenese a km zero e bio

Tutto il giorno in via Aravecchia: Mercatino delle Scuole

Tutto il giorno: spettacoli di strada, musica, mercatini e negozi aperti con promozioni a cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo

Tutto il giorno in via Battisti: DediCARE, campagna di promozione degli incontri a ingresso libero sulla formazione ed educazione per “caregiver” presso l’Ospedale di Sassuolo

Dalle 9.30 alle 12.30 nel campo di tiro con l’arco presso il Circolo Cinofili, dietro alla Piscina Comunale in via Nievo: Prove di tiro con l’arco, a cura di Arcieri Val Secchia

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30: Andrea Mastrovito. MCm – Minimo Comune multiplo. Apertura straordinaria della Galleria Marca Corona con il nuovo Progetto Marca Corona per l’Arte, a cura di Ilaria Bernardi. Visite guidate su prenotazione alle ore 11 e alle ore 16.30 (durata 1h): Ingresso gratuito con prenotazione su galleriamarcacorona.com

Ore 11.00 in via Guicciardini 15: Passi verdi, attività di plogging (raccolta rifiuti) nel parco Fossetta a cura di Fuoricampo 11 e Circolo Fossetta/Pallacanestro Sassuolo.

Nel pomeriggio in piazza Martiri Partigiani: Spazio Vitale, campagna di sensibilizzazione per l’uso dello spazio pubblico a beneficio di tutti, per l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata. A cura di Legambiente Sassuolo – Comuni Pedemontani Modenesi

Nel pomeriggio in piazza Martiri Partigiani: Gnocco fritto con Alpini e Associazione Orti sul Secchia

Nel pomeriggio in piazza Libertà: Area bimbi

Nel pomeriggio in piazzale Roverella e zona adiacente piazza Martiri Partigiani: Sport in Piazza, esibizioni e dimostrazioni di attività sportive a cura delle Associazioni Sportive del territorio

Ore 16.00 al Teatro Carani: CaraniKids: Thioro, un cappuccetto rosso senegalese Produzione: Teatro delle Albe. La fiaba europea di Cappuccetto Rosso incontra la tradizione africana.

Nel pomeriggio in piazza Martiri Partigiani: Togliamo le rotelle! Laboratorio per imparare ad andare in bicicletta e di educazione stradale con piccoli spunti di ciclomeccanica di base. Per genitori e bambini 2-8 anni. A cura di Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Modena

Ore 16.30 in piazza Garibaldi: Piazza Olimpica: Talk con Francesco Messori e Ana Maria Vitelaru. Paolo Tomassone, corrispondente Askanews per l’Emilia Romagna, intervista il capitano della Nazionale di calcio amputati Francesco Messori e la ciclista medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi Ana Maria Vitelaru. Con l’intervento delle Associazioni Sportive del territorio.