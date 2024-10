Poco dopo le 3.30 di oggi 26 ottobre 2024 i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (NOR) di Guastalla, su input dell’operatore in servizio al 112, intervenivano presso una gioielleria del paese per eseguire un sopralluogo di furto.

Sul posto i Carabinieri hanno accertato che ignoti ladri, poco prima, avevano forzato la saracinesca del negozio per poi infrangere una vetrina laterale all’ingresso. I ladri si sono impossessati di vari monili in oro dalla vetrina per un valore di varie migliaia di euro. Tra danni cagionati per il compimento del furto e refurtiva sottratta, i danni sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri di Guastalla hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.