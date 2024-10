Ieri sera intorno alle 21:30, per cause riconducili all’accidentale esplosione di una bombola di gas, si è sviluppato un incendio che ha interessato un’abitazione ubicata in via Franchetti a Bibbiano. L’incendio è stato domato dai Vigili del fuoco sul posto con quattro squadre, unitamente ai carabinieri di Bibbiano. A seguito dell’esalazione dei fumi il custode, un 66enne di Bibbiano, è stato condotto in ospedale per accertamenti, non in pericolo di vita. L’immobile, che ha riportato danni in corso di quantificazione, è stato dichiarato momentaneamente inagibile.