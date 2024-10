Sereno o poco nuvoloso con foschie dense e nebbie in pianura al mattino ed in nuova formazione dalla sera. Temperature stazionarie o in lieve flessione. Minime tra 9 e 11 gradi con valori di qualche grado inferiori in aperta campagna; massime tra 17 e 19 gradi. Venti deboli occidentali, tendenti a provenire da sud-ovest in serata sui rilievi. Mare quasi calmo.

(Arpae)