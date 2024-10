Due feriti, di cui uno grave, in un incidente stradale verificatosi questa mattina poco prima delle 6:00 in via Cartesio-via Emilia a Bagno di Reggio. Nello schianto che, secondo le prime informazioni ha coinvolto almeno due autovetture, sono rimasti feriti due uomini. Un 38enne è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara (MO) in codice di massima gravità, mentre il secondo ferito, un uomo di 55 anni, è stato condotto al Santa Maria di Reggio in condizioni di media gravità.

Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118 con due ambulanze e l’elisoccorso, i Vigili del fuoco che hanno liberato uno dei feriti bloccato nell’abitacolo. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale di Reggio Emilia.