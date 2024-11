Nella serata di ieri, 5 novembre, al termine dell’incontro di Champions League tra Bologna F.C.-Monaco, un gruppo di circa 70 supporters monegaschi della categoria “non a rischio”, mentre lasciava l’impianto sportivo per raggiungere le strutture recettive del centro cittadino, subiva lungo via Saragozza un agguato da parte di alcuni tifosi locali.

Improvvisamente, infatti, all’intersezione tra via Paolo Giovanni Martini e via Saragozza, un gruppo di 15/20 tifosi bolognesi, travisati e armati di bastoni e cinghie aggredivano alcuni dei supporters ospiti per poi dileguarsi velocemente in diverse direzioni.

Gli uomini dei Reparti inquadrati della Polizia di Stato, intervenuti tempestivamente, hanno bloccato l’azione delittuosa e hanno fermato uno degli aggressori che verrà segnalato all’Autorità Giudiziaria per i fatti di cui sopra; la sua condotta verrà valutata anche dalla locale Divisione Anticrimine per l’eventuale emanazione del provvedimento del D.A.SPO.

Sono stati complessivamente identificati nr. 6 soggetti italiani, di cui uno appartenente al tifo organizzato locale, le cui posizioni sono al vaglio della locale Digos.

Due supporters monegaschi, non intenzionati a denunciare quanto accaduto, venivano trasportati in codice verde presso l’Ospedale Maggiore di Bologna dal quale sono stati dimessi, uno con prognosi di 5 giorni per trauma contusivo e l’altro con prognosi di 30 giorni per frattura lievemente scomposta di un dito.