Mercato, prodotti della tradizione, presentazione di libri, giochi, divertimento e ottimo cibo nel programma della Fiera di San Martino 2024, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni vezzanesi e con il Consorzio Operatori Mercati Reggio Emilia, che tornerà ad animare Vezzano sul Crostolo domenica 10 novembre. Main sponsor della manifestazione IREN. Tante inoltre le attività del territorio a sostegno dell’evento: Magia Verde, AR Bar & Food, Boschini snc – lavori meccanici agricoli ed edili, StampaTre, Nuovo Ristorante Il Monte, Giansoldati Pellegrino – impianti elettrici, Tazzari Federico – restauro edile.

Nel parcheggio della zona sportiva di Via Tintoria una delle novità di questa XIX edizione: “Produttori in fiera” con le cotture a legna di ciccioli a cura del Gruppo Amici dell’Aia di Pratissolo, parmigiano reggiano con la latteria La Campola, caldarroste e con il nuovo corner gastronomico “Sapori d’autunno”. Alle 9 l’inizio della lavorazione e cottura a legna dei ciccioli mentre alle 14 quello della forma di formaggio; entrambe le lavorazioni termineranno intorno alle ore 15.30.

Per rimanere in tema di novità la Fiera 2024 ospiterà alle ore 11, nell’aula magna della scuola in Piazza della Vittoria, la presentazione del libro “Parare la vecchiaia. Il metodo Boranga” (Ed. Del Drago di San Giorgio) alla presenza dell’autore, l’ex portiere e medico Lamberto Boranga che dialogherà con il giornalista Pierpaolo Cattozzi. Il libro, che sarà in vendita nel corso dell’evento, è disponibile anche presso lo Store Reggiana Calcio in Via Piccard n. 16/b a Reggio Emilia.

Domenica 10 novembre la fiera aprirà alle 9 con il mercato straordinario, agricolo, dell’arte ingegno e degli enti no profit che si estenderà da piazza della Vittoria alla zona sportiva di via Tintoria e sarà curato da COM.RE.

Alle 9.30, in piazza della Libertà, l’inaugurazione ufficiale della XIX edizione della fiera con il taglio del nastro e apertura della mostra micologica “Stagione di funghi” a cura dell’Associazione Micologica Bresadola APS – Gruppo Micologico e Naturalistico “R. Franchi”.

In Sala Civica, alle 9.45, la presentazione dell’ottavo volume della collana “Il Paese” con inaugurazione dell’omonima mostra fotografica dal titolo “Il Paese al lavoro” cui sarà presente l’autore, il fotografo Giuseppe Maria Codazzi.

La Palestra Comunale ospiterà i due appuntamenti di “Sport in Fiera: alle ore 9.30 la partita di minibasket Scoiattoli della Go Minibasket e alle ore 11.30 la partita femminile under 11 tra il Go Minibasket e l’US Arbor.

A partire dalle 10, per tutta la giornata, nella Pista Polivalente della zona sportiva “C’erano una volta i giochi … giochi in legno di una volta” e “Il grillò … per provare il brivido della velocità a pedali” mentre nel Parco della Biblioteca “Battesimo della sella” con ponetti e asinelli, “Giro in carrozza con i pony”, “Scocca la tua freccia” e alle ore 14.30 la Fiera dei piccoli, il mercatino in cui i bambini potranno cambiare, scambiare, comprare giochi, libri e molto altro.

Come consuetudine i punti ristoro della Fiera dove degustare piatti di stagione della tradizione reggiana saranno l’Osteria San Martino in Piazza della Vittoria e Mordi e fuggi nella zona sportiva di Via Tintoria.

Infine non mancheranno gli eventi che anticiperanno la giornata clou.

Il primo, “Prevenzione in Fiera”, inizierà sabato 9 novembre con le visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno a cura della LILT di Reggio Emilia e proseguirà nella giornata di domenica con gli screening che verranno realizzati dalla CRI di Quattro Castella e dall’AVIS di Vezzano s/C in Piazza della Libertà.

Sempre sabato 9 ottobre, la tradizionale cena di San Martino nella sala San Martino (ex Tea) alla quale è possibile iscriversi contattando i numeri 335.7849482, 339.7926000, 335.7959926 o 333.4571455.