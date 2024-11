In occasione delle Elezioni Regionali previste nei giorni 17 e 18 novembre 2024 sarà assicurato anche ai pazienti ricoverati negli ospedali della provincia, compresi gli OsCo di Castelfranco Emilia, Novi e Fanano il diritto al voto, con l’allestimento di seggi fissi e mobili.

L’Azienda USL, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l’Ospedale di Sassuolo S.p.A., hanno messo in campo task force dedicate di professionisti che supporteranno i pazienti e i componenti dei seggi elettorali occupandosi di tutte le pratiche amministrative necessarie all’esercizio del diritto al voto. Come di consueto, i pazienti ricoverati il 17 e il 18 novembre aventi diritto al voto e provvisti di tessera elettorale e carta d’identità, potranno votare all’interno dei presidi ospedalieri.

Si ricorda che per le elezioni regionali potranno votare, facendone richiesta, soltanto i residenti in Regione. A Modena, quindi, potranno esercitare il diritto di voto per le elezioni amministrative solo i residenti nel medesimo Comune, così come a Carpi, a Sassuolo e Mirandola.

Lo stesso diritto sarà garantito anche per le persone con gravi deficit visivi, motori, anatomici o altro impedimento di analoga gravità che potranno esercitare il diritto al voto scegliendo un accompagnatore che li affianchi nella cabina elettorale.

Nella settimana precedente la tornata elettorale – da lunedì 11 novembre a sabato 16 novembre 2024 – le persone interessate possono ottenere gratuitamente il certificato medico necessario presentandosi anche in libero accesso qualora non vi fossero più posti prenotabili, presso tutti gli ambulatori certificazioni di Medicina Legale e Risk Management dell’Azienda USL di Modena. È possibile prenotare la prestazione di persona in farmacia oppure telefonando al numero verde 800 239 123, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 e il sabato dalle ore 8 alle 13.

L’elenco degli ambulatori dove è possibile ottenere la certificazione è consultabile alla pagina www.ausl.mo.it/votoassistito



Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena

Sono previsti quattro seggi di cui due volanti dedicati per il Policlinico di Modena e quattro per l’Ospedale Civile di Baggiovara.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria ha impiegato una task force di propri dipendenti che visiteranno i reparti verificando la volontà di votare dei pazienti destinati a rimanere ricoverati sabato e domenica durante lo svolgimento delle operazioni di voto. Per poter votare in ospedale occorrerà consegnare agli addetti dell’Azienda un documento di identità valido e il certificato elettorale. Saranno gli addetti alla segreteria a richiedere al seggio elettorale di appartenenza l’autorizzazione per votare nel seggio ospedaliero. Siccome questa operazione può richiedere un tempo lungo, si raccomanda a tutti gli interessati di manifestare la propria volontà di votare con un opportuno anticipo. Al Policlinico i seggi elettorali ordinari saranno allestiti al piano seminterrato – corpo G – ingresso 1 (sale sindacali – archivio cartelle cliniche). All’Ospedale Civile di Baggiovara i seggi ordinari saranno collocati nelle aule De Renzi e Ramazzini, atrio centrale 2° piano – corpo 10. I pazienti elettori allettati, potranno votare a letto tramite l’assistenza dei seggi speciali volanti a tale scopo allestiti. I pazienti elettori con gravi infermità certificate potranno ricorrere al voto assistito.

Azienda USL di Modena

Anche i pazienti ricoverati negli ospedali della rete Ausl – Mirandola, Carpi, Vignola e Pavullo – potranno esercitare il proprio diritto al voto. In tutte e quattro le strutture ospedaliere sono stati allestiti seggi speciali a disposizione dei ricoverati che manifesteranno l’intenzione di votare. È sufficiente, infatti, farne richiesta agli operatori sanitari per ricevere tutte le informazioni necessarie, tra cui i documenti da esibire e l’ubicazione del seggio speciale. Sono inoltre previsti seggi per i pazienti impossibilitati a camminare.

Ospedale di Sassuolo S.p.A.

All’Ospedale di Sassuolo sarà allestito un seggio elettorale al piano terra della struttura (seggio fisso), all’interno della “Sala Congressi”. Sarà data la possibilità di votare, oltre che al seggio fisso, dove i pazienti in grado di muoversi dovranno recarsi in autonomia, anche direttamente nella camera di degenza, in caso non sia possibile spostarsi, facendone richiesta. In entrambi i casi, è necessario comunicarlo al personale sanitario incaricato che procederà a verificare e raccogliere le richieste dei pazienti a partire da sabato 16 novembre. Il paziente che esprima volontà di votare in ospedale deve presentare un documento di identità valido e la propria tessera elettorale. La Segreteria della Direzione Sanitaria provvederà a raccogliere le richieste con la relativa documentazione già da sabato 16 novembre ad inoltrare al Comune di residenza la documentazione suddetta per ottenere la validazione.