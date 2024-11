Il Gruppo Hera comunica che da domani martedì 12 novembre a giovedì 14 novembre, a Modena, i tecnici del Servizio idrico saranno al lavoro in viale Verdi, all’incrocio con via Bellini, per un intervento alla rete acquedottistica. In particolare, verrà sostituito un nodo valvole.

Per permettere l’esecuzione dei lavori mercoledì 13 novembre, indicativamente dalle ore 8 alle ore 18, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua. L’area coinvolta sarà quella compresa tra viale Verdi e le vie Morselli e Puccini: le utenze interessate saranno avvisate con volantini.

In accordo con l’amministrazione comunale, sono state previste modifiche alla viabilità. In un tratto di viale Verdi, fino a giovedì compreso, sarà istituito un senso unico alternato mentre le vie limitrofe potrebbero essere interessate da deviazioni, opportunamente segnalate. Hera assicura che gli operatori faranno il possibile per contenere i tempi dei lavori. Si ricorda che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.