La sezione UCIIM di Modena-Sassuolo si è resa promotrice di un progetto educativo, già patrocinato lo scorso anno dal Comune di Sassuolo, dal titolo “Insieme è meglio”. Il progetto 2024/25 si svolge in collaborazione con l’oratorio San Giovanni Bosco che metterà a disposizione i propri spazi al secondo piano in via Papà Giovanni XXIII a Sassuolo e sarà aperto agli studenti delle diverse scuole superiori.

Le attività progettuali non sono indirizzate esclusivamente agli studenti che manifestano un rendimento insufficiente, ma in un’ottica di promozione del benessere e prevenzione della dispersione scolastica anche a studenti disponibili ad un reciproco aiuto, per l’importante obiettivo di promuovere azioni di sostegno e di contrasto della dispersione scolastica come previsto anche dal D.M. 170/2022.

Sono già diverse le richieste in arrivo da parte degli studenti riguardanti diverse discipline, e a tal proposito sia per i docenti in servizio o docenti in stato di quiescenza, educatori e studenti che volontariamente volessero donare il proprio tempo (settimanalmente o saltuariamente) per interventi educativi da destinare ai nostri studenti, chiediamo di comunicare la propria disponibilità, al seguente numero telefonico o indirizzo mail disponibile per tutte le informazioni e/o prenotazioni: meglioinsieme@yahoo.com Tel: 3518182675

Coordinatrice progetto: Carla Ghirardini. Referente Oratorio Don Bosco: Don Antonio . Presidente UCIIM MODENA -SASSUOLO: Alessandra Borghi.