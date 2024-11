Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud, sulla stessa A1, di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Padova, o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Si ricorda che la stazione di Bologna Casalecchio è chiusa in modalità continuativa, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Ancona/Padova, fino al 30 novembre, per consentire il completamento delle attività di ripristino dell’infrastruttura in prossimità della stazione di Bologna Casalecchio, a seguito dei danni causati dal maltempo.