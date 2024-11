Un passo avanti nel sostegno alle famiglie. Nuovi posti e riduzione dei costi. Il Comune di Sassuolo ha aderito, con Deliberazioni di Giunta n117/2024 e n. 29/2024 anche per l’a.e. 2024/2025, a due misure regionali, che attraverso importanti risorse del FSE+ (Programma Europeo Fondo Sociale Europeo plus) consentiranno l’ampliamento dell’offerta e la riduzione delle rette a carico delle famiglie di tutto il sistema integrato, pubblico e privato convenzionato, dei servizi 0-3 anni.

L’adesione alla “Misura a sostegno dell’ampliamento dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni. Anno educativo 2024/2025” del Pr Fse+ 2021/2027 – Priorità 3. Inclusione sociale della Regione Emilia-Romagna” (DGR n.719/2024) ha consentito al Comune di Sassuolo di aumentare i posti di nido pubblici e convenzionati, per le famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro.

Grazie all’adesione alle azioni previste dalla misura è stato possibile:

– Azione A: consolidare, per l’anno educativo 2024/2025, i nuovi posti attivati nell’anno precedente (n. 15 posti, presso il nido d’infanzia San Carlo);

-Azione B: ampliare, per il 2024/2025, l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia, attivando una nuova sezione presso la scuola dell’infanzia Rodari, a partire dal mese di settembre 2024, per n. 20 posti aggiuntivi rispetto al numero di posti garantiti nell’ambito dell’offerta educativa pubblica (a gestione diretta o indiretta).

Nell’anno educativo 2024/2025 i posti di nido sono saliti a 276(di cui 170 presso i nidi comunali e 106 presso i nidi privati convenzionati).

Per il 2023-2024 i posti nei servizi 0-3 anni erano complessivamente n. 254(di cui 150 presso i nidi comunali e n. 104 nei Nidi privati convenzionati)

L’ adesione alla “Misura per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie e favorire l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni” (D.G.R. n.1072/2024),invece, consentirà la riduzione delle rette per i bambini che fruiscono del servizio di nido.

La Regione ha deliberato di trasferire risorse per coprire 34 posti di nido, tuttavia, grazie a questo finanziamento, il Comune potrà garantire la riduzione delle rette a tutte le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Sassuolo iscritti ai nidi d’infanzia comunali a gestione diretta, in appalto e privati convenzionati con il Comune aventi sede nel territorio comunale, in possesso di dichiarazione ISEE non superiore ad € 26.000,00.

Con Deliberazione di Giunta n. 203/2024 sono state definite le seguenti percentuali di sconto da applicare sulle rette:

Il Comune ha poi deliberato, finanziandolo con fondi propri, uno sconto pari al 20% della retta dovuta per gli utenti con ISEE da € 26.000,01 ad € 29.134,00 residenti nel Comune di Sassuolo e frequentanti i servizi comunali a gestione diretta, in appalto o inseriti dal Comune presso le strutture private su posti convenzionati.

Come sottolinea l’assessore Savigni, “insieme alle risorse dell’Amministrazione, questi fondi, assieme al bonus INPS, fanno sì che la frequenza al nido sia gratuita per il 65% delle famiglie. Siamo impegnati nel sostegno alle famiglie e alla genitorialità; vogliamo estendere la possibilità di iscrivere i figli ai nidi, perché siamo convinti che la loro frequenza sia un importante strumento di inclusione, di socializzazione, di superamento dei divari socioeconomici. Nel nostro territorio le domande sono in crescita; questo dimostra la vivacità del tessuto economico, ma testimonia anche la fiducia delle famiglie verso i servizi educativi, che grazie all’impegno delle educatrici sono davvero dei servizi di qualità”. La misura è in sintonia con la strategia delineata dal Documento Strategico Regionale e nel quadro degli impegni assunti nel Programma regionale Fse+ 2021/2027.