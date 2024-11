Domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024 anche a Fiorano Modenese si vota per l’elezione diretta del Presidente della regione Emilia Romagna e del Consiglio regionale.

I seggi saranno aperti domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Sulla tessera elettorale è indicata la sezione presso la quale recarsi per esercitare il diritto di voto.

Per votare è obbligatorio avere la tessera elettorale rilasciata dal Comune di Fiorano Modenese e un documento di identificazione (carta d’identità, patente di guida, passaporto, ecc.), in corso di validità.

In caso di smarrimento o deterioramento della tessera o di spazi esauriti, è possibile chiedere un duplicato o una nuova tessera all’Ufficio Elettorale del Comune.

L’ufficio, si trova presso la sede dello Sportello del Cittadino, con entrata in via A. Ferri n. 9 a Fiorano. E’ aperto al pubblico, con orario straordinario e continuato, venerdì 15 novembre e sabato 16 novembre dalle ore 8.30 alle 18.00, domenica 17 novembre dalle ore 7.00 alle 23.00 e lunedì 18 novembre dalle ore 7.00 alle 15.00

Per i cittadini con difficoltà di deambulazione è disponibile il sevizio di trasporto ai seggi organizzato dall’AVF (Associazione Volontari Fiorano): domenica 17 novembre dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20, lunedì 18 novembre dalle ore 8.30 alle 12.30.

Occorre prenotarsi contattando AVF al numero 0536 910386 (orari ufficio) oppure, in seconda battuta, l’Ufficio Elettorale al numero 0536 833223.

L’elettore con grave infermità o fisicamente impedito ad esprimere in modo autonomo il proprio voto può richiedere di essere accompagnato in cabina elettorale per votare, portando la certificazione medica rilasciata dagli ambulatori di Medicina Legale dell’Azienda USL. Per informazioni occorre rivolgersi direttamente alla Medicina Legale: mail medlegale@pec.ausl.mo.it, tel. 059 3963122 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Nella sezione Elezioni Trasparenti del sito del Comune di Fiorano Modenese sono disponibili tutte le informazioni per esercitare i diritto di voto e, dal termine degli scrutini, anche le informazioni sui risultati del voto.

L’Ufficio Elettorale è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni al numero telefonico 0536 833223 (dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.00).