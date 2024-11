In occasione dell’International Games Month Italy, il Comune di Fiorano Modenese insieme al Club TreEmme ha organizzato, per giovedì 21 novembre alle 20.30 al BLA, una tavola rotonda con ospiti ed esperti per parlare delle novità riguardanti il più famoso gioco di ruolo in circolazione, Dungeons & Dragons, che proprio quest’anno ha compiuto 50 anni di storia.

Super ospite della serata sarà l’artista e cartografa Francesca Baerald.

Dopo la tavola rotonda, i partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi con giochi di ruolo e da tavolo, per immergersi nel vasto universo di D&D (Dungeons & Dragons), insieme agli esperti del Club TreEmme, TurboDado e WeRole, e Balena Ludens.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.