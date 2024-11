In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra il 20 novembre, il Comune di Fiorano Modenese ribadisce il suo impegno per il futuro dei minori e la promozione dei loro diritti con azioni concrete.

Oltre a sensibilizzare i ragazzi e i bambini sui temi della tutela e dell’inclusione attraverso l’affissione nelle scuole del Manifesto della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, il Comune ha lanciato il bando per le borse di studio, una misura concreta per garantire pari opportunità di accesso all’istruzione.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione, offre borse di studio del valore di 500 euro per gli studenti delle scuole superiori di 2° grado e 1.000 euro per gli studenti universitari.

Il 20 novembre, una data simbolica scelta per ricordare la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1959 e la successiva Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989, rappresenta un’occasione per riflettere sulla strada ancora da percorrere. Il Comune di Fiorano Modenese intende sottolineare come, in un mondo dove guerre e conflitti privano ancora molti bambini dei loro diritti fondamentali, sia indispensabile promuovere e celebrare i principi sanciti dalla Convenzione, come il diritto alla salute, alla protezione e all’istruzione.

“Questa Amministrazione, in continuità con il passato, ha stanziato 20.000 euro di risorse proprie per sostenere gli studenti fioranesi nel percorso di crescita scolastica e culturale non solo dell’infanzia ma anche dell’adolescenza e inizio età adulta. Il sostegno, l’accompagnamento e la valorizzazione dei nostri ragazzi può certamente essere di stimolo a proseguire gli studi con costanza e dedizione, per porre le basi più solide per la propria formazione personale e lavorativa futura” ha dichiarato l’assessora Monica Lusetti. – Le borse di studio sono un segnale concreto dell’impegno del Comune verso un futuro senza disuguaglianze, e sottolineano il valore della formazione come diritto inalienabile. Oggi, più che mai, c’è bisogno di riaffermare e difendere i diritti dei bambini. Attraverso iniziative come le borse di studio e la diffusione del Manifesto della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, Fiorano Modenese si impegna a fare la propria parte, sostenendo una comunità che metta al centro l’equità e l’accesso all’istruzione.”