La scorsa notte intorno alle 3:30, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, su input dell’operatore in servizio al 112, sono intervenuti presso una pizzeria ubicata in via Melato a Reggio Emilia, dov’era stato compiuto un furto.

Ignoti ladri, poco prima, dopo aver forzato la porta d’ingresso si erano introdotti nei locali impossessandosi di alcune centinaia di euro dalla cassa. Complessivamente i danni sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri della radiomobile hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.