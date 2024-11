È in partenza nuovo corso per Volontari di Croce Rossa Italiana. La serata di presentazione si terrà questo giovedì 21 novembre, alle 21:00, presso la sede della Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo, in Viale XXVIII Settembre 94.

Verrà illustrato il corso, il calendario con date ed orari e gli argomenti trattati.

Si tratta di un corso per approcciarsi al mondo della Croce Rossa: vengono trasmesse le nozioni di base sulle attività svolte dalla Croce Rossa in Italia e nel Mondo, di Diritto Internazionale Umanitario, del Sociale e di Primo Soccorso.

Per chiarimenti ed informazioni è possibile telefonare in orari di ufficio a 0536/808784 oppure inviare e-mail a sassuolo@cri.it