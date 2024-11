Prosegue la campagna di sensibilizzazione “LiberaTe!” contro la violenza sulle donne in collaborazione con Unione Terre di Castelli, tutti Comuni del Distretto, Ausl di Modena distretto di Vignola e i servizi socio-sanitari della rete al fine di raccogliere richieste di accoglienza e aiuto per donne e uomini coinvolgendo le attività commerciali e le associazioni del territorio.

Per tutto il mese di novembre in diversi Comuni dell’Unione Terre di Castelli il Municipio, i monumenti, le piazze, le fontane verranno illuminati di rosso per sensibilizzare la popolazione al tema della violenza contro le donne. A Spilamberto ad illuminarsi di rosso sarà il Torrione. Inoltre in paese saranno affissi i manifesti della campagna di sensibilizzazione al contrasto della violenza di genere della Regione Emilia – Romagna.

Diverse anche le iniziative organizzate sul territorio spilambertese: il 24 novembre, alle 14.30, allo Spazio Eventi L. Famigli, in Viale Rimembranze 19 “Educare alla non violenza si può! Il rispetto si impara”, musica con La Band “Giovani Note”, banda giovanile della scuola di musica della Banda di Spilamberto. Intervengono il Sindaco Massimo Glielmi e la Dott.ssa Federica Casoni, Direttrice del Distretto Sanitario di Vignola. A cura Circolo Centro Cittadino e Corpo Bandistico G. Verdi.

Sempre il 24 alle 17, 18 e 19 all’interno della Biblioteca Comunale P. Impastato, in via Santa Maria 12, “È una femmina”, percorso di lettura animato sul tema del materno e della maternità a partire dal testo di Silvia Plath “Three Women” a cura di Collettivo Artificio. Ingresso su prenotazione tel. 348/6924494.

Lunedì 25 novembre “Camminata a passo di donna”: alle 6, alle 9 e alle 15 partenza dalla Casa della Salute ed alle 19 partenza da Piazza Leopardi. Su tutto il percorso saranno appesi palloncini rossi e manifesti per meglio identificare il percorso a chi volesse percorrerlo a cura di MuoviSpilla. Alle 14 Al Circolo Centro Cittadino, in via Tacchini, 15 proiezione del film “Io ci sono”. Alle 20 nella Sala Garau all’interno del Torrione “Belle Parole: scegliere la Bellezza nel quotidiano”, conferenza con le relatrici Costanza Pelucchi e Sabine Eck. A cura di Centro Studi Discontinuo.

Il 25 novembre alle 21 nella sede Amici dell’Arte di Spilamberto, in via Sant’Adriano 29

“Coltivare il rispetto: immagini e voci contro la violenza sulle donne”, inaugurazione mostra di Aurora Zharra. Interventi delle volontarie del Centro Antiviolenza di Vignola. La mostra rimarrà allestita fino alla metà di dicembre.

A cura delle associazioni Latindeg, con la partecipazione del gruppo Balla&Snella, e Amici dell’Arte Spilamberto.

“Anche quest’anno – spiega l’Assessora alle Pari Opportunità Carlotta Acerbi – l’Amministrazione comunale sceglie di prendere posizione contro la violenza sulle donne, a fianco delle associazioni attive sul territorio, per sottolineare l’importanza di unire le forze su questo tema urgente, offrendo uno spazio di riflessione attraverso iniziative rivolte a tutta la comunità. Un impegno sociale e individuale, che prende forma con azioni mirate di sensibilizzazione: oltre a incontri, mostre e performance, in programma anche interventi delle volontarie del Centro Antiviolenza “Paola Manzini” di Vignola, per un’informazione e un’educazione capillari, per favorire una coscienza collettiva contro pregiudizi radicati, per lottare insieme per cambiare la società in cui viviamo, dove i femminicidi sono all’ordine del giorno”.