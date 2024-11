Si ride venerdì 22 novembre a Modena al Teatro del Centro Polisportiva Modena Est in Viale dell’Indipendenza 25 (alle 21) con il duo comico bolognese Marco Dondarini e Davide Dalfiume nello spettacolo “Insieme per sbaglio”. I due artisti portano in scena una comicità “pulita” che li rende adatti sia in teatro che in iniziative culturali.

Come suggerisce il titolo dello spettacolo, nel 2013 Davide Dalfiume e Marco Dondarini si sono trovati insieme sul palco del laboratorio Zelig per un errore di scaletta e hanno iniziato a improvvisare, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Gli autori, intuendone le potenzialità, li hanno voluti per la trasmissione televisiva Zelig1 andata in onda su Italia 1 nel 2024 e da quel momento i due non si sono più fermati. Successivamente la produzione di LA 7 li ha voluti per la trasmissione Eccezionale Veramente nel 2016 dove si sono classificati finalisti.

“Insieme per sbaglio” è lo spettacolo che ha consacrato il duo comico di Davide Dalfiume e Marco Dondarini, il loro cavallo di battaglia, l’esilarante punto di arrivo di un percorso artistico iniziato per sbaglio e che ha conquistato il pubblico. Due stili artistici differenti che si incontrano in un mix comico esplosivo e portano in scena un’alchimia di linguaggi inedita e inaspettata in cui i ruoli di spalla e comico si confondono di continuo. Un must da vedere!

Davide e Marco sono due comici originali, divertenti, contraddistinti da una freschezza di scrittura nei testi degli sketch che si scrivono, recitano in modo semplice e naturale e, non ultimo sono ottimi improvvisatori, il che li rende molto interessanti e piacevoli.

Prenotazioni al numero 059 – 283449 dalle ore 15.30 alle ore 19.30.