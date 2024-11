Partono sabato 23 novembre gli eventi organizzati a Fiorano Modenese, da uffici comunali e associazioni, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E continuano anche dopo lunedì 25 novembre.

Gli appuntamenti fioranesi si inseriscono nel ricco calendario di iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza in occasione del 25 novembre, proposto dai Comuni del Distretto Ceramico (Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia e Sassuolo) con il coordinamento degli assessorati alle pari opportunità.

A Fiorano, in piazza Ciro Menotti, sabato 23 novembre, dalle ore 9 alle 17, “Un albero di Natale fatto di coPERte”, inaugurazione del grande albero di lana, installazione degli addobbi da parte degli studenti. Sabato e nella mattina di domenica 24 novembre si potranno acquistare le coperte fatte a mano, l’oggettistica e gli addobbi natalizi prodotti dai ragazzi delle classi seconde medie dei due Istituti comprensivi fioranesi.

Tutto il ricavato andrà a favore del Centro distrettuale antiviolenza Tina. L’iniziativa è coordinata dai volontarie e volontarie di Rosso Vivo in collaborazione con il Camper Club di Fiorano Modenese, insieme ad altre associazioni e la parrocchia di Fiorano.

I momenti di sensibilizzazione continuano mercoledì 27 novembre al cinema teatro Astoria con il film “It ends with us – Siamo noi a dire basta”, con Blake Lively, che apre la stagione cinematografica dell’Astoria. L’ingresso è libero e gratuito.

Per approfondire e riflettere sul tema della violenza di genere, sabato 30 novembre 2024, a Casa Corsini (via Statale, 83 a Spezzano), alle ore 17.30, l’incontro di condivisione “Liber3 di essere: aspetti psico-sociali della violenza e prospettive d’azione”. Dialogano: Loredana Morena, responsabile del centro antiviolenza Tina; Beatrice Ricci, insegnante ed educatrice sessuo-affettiva; Francesca Rossi, dottoranda in psicologa sociale; Silvia Stefani, ricercatrice in antropologia culturale. Evento organizzato dalla Collettiva “Oltre la Bolla”.

Alle ore 18.30 “Il coraggio delle donne“, mostra a cura dell’Associazione Arte e cultura.

Il programma delle iniziative è disponibile nei dettagli sul sito internet e sulle pagine social del Comune di Fiorano Modenese.