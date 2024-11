Sabato 23 novembre alle ore 17 alla Biblioteca Mabic è in programma “Un angelo sull’Atlantico”, conferenza di Giorgio Viola che racconta la straordinaria impresa compiuta nel 1949 dai trasvolatori atlantici Leonardo Bonzi e Maner Lualdi.

Alla fine della seconda guerra mondiale, Don Luigi Gnocchi si trovò a gestire personalmente il destino di migliaia di bambini mutilati dai bombardamenti e dagli ordigni inesplosi. In aiuto di questo straordinario prelato, accorsero due famosi trasvolatori italiani, che con un minuscolo aereo da turismo sorvolarono l’Atlantico meridionale raccogliendo presso le comunità italiane in Sud America una cifra straordinaria in donazioni. La conferenza è la prima del ciclo “Il coraggio della Storia. Eroi tra cielo, terra e spazio”.