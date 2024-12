Il 12 dicembre alle 20,30 presso la chiesa di San Giovanni Neumann, il Masci Sassuolo organizzerà una serata convegno, aperta a tutta la cittadinanza, dal titolo “La Bellezza del ‘Noi'” dedicata alla famiglia negli anni duemila.

E’ il risultato finale di un anno di riflessioni e confronto del Masci con altre realtà e con ospiti qualificati, messo ora in condivisione con l’intera comunità cittadina. L’aspetto che verrà trattato in particolare riguarda i timori nel pensare a un progetto di unione, di coppia negli anni duemila di fronte a difficoltà di ordine economico, sociale e individualistico.

Ospiti e relatori del convegno saranno Monsignor Erio Castellucci, Vescovo di Modena e Carpi, Edo Patriarca, già parlamentare al Senato della Repubblica e per anni membro del Consiglio nazionale dell’Agesci, Maria Savigni, assessore alle politiche famigliari del Comune di Sassuolo, Rita e Cesare Giorgetti della Comunità di Caresto, eremo per le famiglie.

Al termine dei loro interventi gli ospiti e relatori del convegno saranno a disposizione per le domande.

“Anche se i relatori non sono propriamente giovani – spiega Gabriele Bassanetti, magister del Masci Sassuolo, organizzatore della serata – ma hanno comunque esperienze e titoli per affrontare il tema in quest’ottica, l’invito è rivolto anche e soprattutto alle giovani generazioni, a chi ha un progetto di unione famigliare di qualunque tipo in questi anni difficili e in questa occasione potrà trovare risposta a qualche sua domanda e informazioni su aiuto e sostegno al suo progetto. L’obiettivo è comunque far capire, come abbiamo capito noi in questo anno di riflessioni e confronti, che l’unione di due persone in un progetto di vita comune è sempre un aiuto alla soluzione dei problemi e non un impegno gravoso in più”.

L’invito è stato già rivolto alle parrocchie e ai Gruppi famiglia, soprattutto giovanili ed esteso a tutta la cittadinanza con opportuno materiale promozionale.

Sulla pagina Facebook dell’evento verranno condivisi anche materiali raccolti in questo anno di analisi, compresi i video degli interventi di monsignor Luciano Monari, Vescovo emerito e don Giordano Goccini, già responsabile della pastorale giovanile della Diocesi di Reggio Emilia, incontrato nei mesi scorsi.