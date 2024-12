Quando si accendono le luci di Natale il cuore di Spilamberto si riempie di meraviglia. Con l’arrivo di dicembre, la rassegna “È Natale a Spilamberto” si apre come un libro incantato, pronto a svelare storie di solidarietà, amicizia e magia.

Dal 7 all’8 dicembre, il centro si trasforma in un dolce abbraccio di colori scintillanti e melodie soavi. La Rocca Rangoni, custode di antichi segreti, ospita una mostra di presepi straordinari. Creati con amore e materiali della natura da Gianni Uguzzoni, questi manufatti narrano la storia del Natale in modo unico, mettendo in risalto la bellezza della semplicità. Si apre il 7 dicembre alle 10. E gli orari di apertura saranno: tutti i weekend ed i giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30.

Domenica 8 dicembre le vie del centro si animano con “Il Mercatino Buono”, dove le bancarelle si allineano come note di una canzone festosa, pronte ad accogliere chi cerca un regalo speciale. Ogni acquisto qui non è solo una scelta, ma un concreto gesto di solidarietà. In questo luogo magico, il concetto di “buono” si intreccia con l’amore e la comunità.

Alle 10.30 in Biblioteca “Natale nel bosco”, lettura animata e laboratorio per bambini da 3 a 6 anni. I bambini, con i loro volti sorridenti, saranno protagonisti di momenti incantevoli. Laboratorio di Natale e lettura animata daranno vita a racconti di avventure e fantasie Iniziativa gratuita su prenotazione, tel. 059789965. A seguire, alle 11.30, in Corso Umberto, le melodie della Corale Schola Cantorum si leveranno nell’aria come delicati fiocchi di neve. Alle 14.30 in Corso Umberto ancora una magia per i bambini con truccabimbi e letterine a Babbo Natale a cura delle Botteghe di Messer Filippo. Poi ancora musica alle 14.45 con la Corale Schola Cantorum di Bazzano, che farà sognare con il suo suggestivo repertorio di canti natalizi.

Alle 15 visite guidate in Rocca (2 turni da 45 min. Accesso libero fino ad un massimo di 12 persone per turno) ed alle 16 ancora un momento per i più piccoli allo Spazio Eventi L. Famigli con la rassegna “Figuriamoci” e lo spettacolo “Le sette luci di Natale”, un viaggio nel mondo dei ricordi natalizi, di e con Matteo Curatella. A seguire merenda tutti insieme.Sempre alle 16 in Corso Umberto FUSION CHOIR & BAND, dal Gospel al Musicale, dai classici al pop-rock, per arrivare alle tradizionali canzoni natalizie e dalle 18 aperitivo natalizio nei locali del centro.

Domenica 8 tutti i presenti si potranno vestire a tema natalizio, partecipando alla fantastica iniziativa “Natale – XMASK”. A cura de Le Botteghe di Messer Filippo. Un modo in più per divertirsi e condividere.

Informazioni dettagliate e il programma completo sono disponibili sul sito del comune www.comune.spilamberto.mo.it oppure sui canali social del Comune.

“In un periodo dell’anno in cui le luci brillano più intensamente e tutto sembra più luminoso – commentano le Assessore agli eventi Alessandra Anderlini e al Commercio Stefania Babiloni – le iniziative natalizie a Spilamberto vogliono essere un momento di solidarietà e comunità attraverso concerti, attività per bambini e tante occasioni per stare insieme. Il nostro Mercatino Buono, frutto dell’impegno delle associazioni di volontariato locali, rappresenta non solo un’occasione di festa, ma anche uno strumento per sostenere una buona causa. Attraverso il mercatino, ogni acquisto si trasforma in un gesto di solidarietà, un modo per contribuire a progetti che possono migliorare la vita di tante persone”.

“Vi aspettiamo quindi a Spilamberto – concludono le Assessore agli eventi Alessandra Anderlini e al Commercio Stefania Babiloni – per sostenere le buone cause, ma anche per festeggiare il Natale e fare davvero comunità”.