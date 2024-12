Anche quest’anno è stato organizzato un incontro dai Carabinieri di Gattatico con gli scolari delle elementari in collaborazione con il dirigente scolastico. L’incontro ha visto la partecipazione di una cinquantina di alunni delle prime due classi della scuola elementare delle frazioni Praticello e Taneto del comune di Gattatico. E’ stata tenuta una lezione di legalità ai piccoli che frequentano le prime classi della scuola elementare che nel contempo, in vista delle prossime festività natalizie, hanno anche addobbato con i carabinieri l’albero di Natale della caserma.

L’insegnante dell’iniziativa, che rientra nel progetto “Contributo dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità”, per l’occasione è stato il Luogotenente C.S. Danilo Bianchi, comandante della stazione dei carabinieri di Gattatico, che con i suoi carabinieri è “salito in cattedra” per spiegare ai bambini le insidie a cui bisogna fare attenzione e soprattutto far capire loro il lavoro dei carabinieri sempre più improntato ad un ruolo sociale e di vicinanza con i cittadini. La caserma si è quindi trasformata nei giorni della visita in una vera e propria aula didattica con il Luogotenente Bianchi che, con un linguaggio adatto ai bambini, ha parlato loro delle problematiche giovanili più ricorrenti (bullismo, educazione stradale, atti di vandalismo). L’occasione è stata anche quella per far visitare, in una sorta di percorso didattico, la struttura che ospita la Caserma dei Carabinieri di Gattatico e le autovetture dei carabinieri.

L’iniziativa ha avuto un duplice scopo: avvicinare i bambini all’Arma dei Carabinieri, farne capire l’importanza, e dare loro nel contempo un approccio alla cultura della legalità e del rispetto delle regole che consentono a tutti di esercitare i propri diritti e la propria libertà nel rispetto della libertà altrui. I ragazzi hanno mostrato molto interesse: tante infatti le domande dei bambini.