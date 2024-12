Al mattino nebbie e foschie nelle pianure a ridosso del Po con presenza di nuvolosità alta e stratificata in rapida estensione su tutto il territorio. Nel pomeriggio coperto o molto nuvoloso con precipitazioni che dal settore occidentale si estenderanno su tutto il territorio regionale. Quota neve in rapido abbassamento nel corso della sera-notte, fino a quote collinari sul settore centro-occidentale con possibilità di fenomeni di acqua mista a neve sulle aree di pianura.

Temperature minime con valori compresi tra i -3 gradi delle pianure interne e i 3 gradi della costa; massime con valori tra 4 e 11 gradi. Venti deboli meridionali sui rilievi, deboli orientali in pianura, tendenti dalla serata a disporsi dai quadranti occidentali mentre sul settore costiero tenderanno a rinforzare da sud-est. Mare poco mosso; dalla serata moto ondoso in aumento fino a molto mosso.

(Arpae)