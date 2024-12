Con la conclusione dell’ultimo ciclo di eventi, “Imprese Aperte” – il progetto ideato per promuovere la cultura d’impresa e rafforzare il legame tra aziende e comunità – archivia una quarta edizione ricca di risultati significativi. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra “Parma, io ci sto!”, Unione Parmense degli Industriali, Cisita Parma e patrocinata dal Comune di Parma, si conferma un appuntamento imprescindibile per il territorio parmense con 56 realtà che hanno aperto le loro porte ad oltre 4.000 visitatori evidenziando il ruolo strategico delle aziende nel creare valore culturale, sociale ed economico.

Quest’anno il progetto ha nuovamente coinvolto un ampio ventaglio di realtà imprenditoriali, dalle eccellenze storiche del territorio alle aziende emergenti, attraverso visite guidate, eventi culturali e workshop. Grazie a questo format unico nel panorama nazionale, “Imprese Aperte” ha saputo raccontare e celebrare l’identità imprenditoriale di Parma, unendo innovazione e tradizione in un viaggio che ha coinvolto cittadini, turisti e soprattutto i giovani.

L’attenzione verso le nuove generazioni è stata uno degli elementi cardine dell’iniziativa: numerosi eventi sono stati infatti progettati per gli studenti ITS ACADEMY e delle università, con l’obiettivo di ispirarli e avvicinarli al patrimonio imprenditoriale del territorio. “Imprese Aperte” vuole offrire l’occasione ai giovani di conoscere da vicino processi produttivi, valori aziendali e innovazioni tecnologiche dell’Industria Parmense superando eventuali pregiudizi e preconcetti e creare le basi per un legame diretto tra le nuove generazioni e il tessuto economico del territorio, per collaborazioni e sinergie future.

Il progetto è stato costantemente monitorato tramite un sistema di feedback da parte delle realtà partecipanti e dei visitatori che hanno fornito anche spunti e suggerimenti per la prossima edizione di Imprese Aperte che prenderà avvio nel 2025.