Sabato 7 dicembre alle 16, nella Sala del Papa di Palazzo Boncompagni, si terrà MagnifiSCENT: i profumi dei portici di Bologna, un evento promosso dall’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco e dedicato alla celebrazione del riconoscimento dei portici come Patrimonio dell’Umanità Unesco. Parteciperà l’assessora Anna Lisa Boni per i saluti istituzionali.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti un’immersione sensoriale nella storia, nella cultura e nella tradizione olfattiva che hanno segnato l’identità della città. Era infatti il 21 maggio 1827 quando Pietro Bortolotti presentò alla Commissione Sanità la sua storica invenzione, la ricetta denominata “acqua di félsina”, ottenendo il permesso per venderla nella propria profumeria sotto il Portico del Pavaglione. L’evento metterà in dialogo i portici con l’arte dei Maestri Profumieri, anch’essa dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità nel 2018. Attraverso un percorso olfattivo e musicale, gli spettatori esploreranno diverse epoche storiche, scoprendo il legame profondo di Bologna con la tradizione profumiera e il valore culturale delle fragranze che hanno segnato la sua storia.

A seguire, è previsto l’Unesco Talk: Preservare il Patrimonio, Ispirare il Futuro. Il dibattito sarà un’opportunità per approfondire i temi Unesco legati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per riflettere sull’importanza della trasmissione della memoria.