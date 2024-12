Allerta Arancione per criticità idraulica anche a Modena lunedì 9 dicembre

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta Arancione per criticità idraulica per la giornata di lunedì 9 dicembre nell’area F1 nella quale si trova la città di Modena.

In considerazione delle precipitazioni piovose di domenica 8 dicembre in pianura, con nevicate a quota di 300-400 metri sull’Appennino emiliano, nella giornata di lunedì 9 è prevista la propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi dei fiumi emiliani che supereranno la soglia 2.

