Lo scorso venerdì e sabato a Savignano Sul Panaro si è svolta la prestigiosa Coppa Italia Sezione Steel per regioni, un evento che ha visto protagonisti i migliori giocatori e giocatrici di freccette da nove regioni d’Italia (Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Toscana, Marche, Veneto, Umbria, Abruzzo, Lazio e Friuli Venezia Giulia). A rappresentare l’Emilia-Romagna nella competizione femminile c’erano, tra gli atleti, due atlete di Modena: Martina Losi e Laura Martinelli.

La competizione si è articolata in tre specialità: singolo, doppio e a squadre, con distinzioni tra categorie maschili e femminili. Il punteggio totale per ogni squadra regionale è stato calcolato in base ai piazzamenti ottenuti dai componenti nelle diverse discipline.

Grazie all’impegno e alle performance straordinarie degli atleti e atlete, la squadra Emilia-Romagna si è classificata al primo posto assoluto nella competizione.

Particolarmente brillanti i risultati nel singolo femminile, dove Martina Losi si è aggiudicata il primo posto, seguita dalla compagna di squadra Laura Martinelli, che ha conquistato un meritatissimo secondo posto.

L’ASD Nuova Modena Darts, nella persona del presidente e di tutto il direttivo, si congratula calorosamente con Martina e Laura per l’incredibile risultato ottenuto, simbolo di talento, dedizione e passione. Questo successo rappresenta un orgoglio per Modena e per tutta l’Emilia-Romagna.