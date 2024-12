Giovedì 12 dicembre, a Casa Corsini, a Fiorano Modenese (via Statale 83), alle ore 20.45, è in programma “DonnEmigranti. Europa-Africa/andata e ritorno”, di Babelia & Co progetti culturali, recital teatrale, con musica dal vivo, patrocinato dal Comune. Si tratta dell’ultimo evento del programma del Festival della Migrazione 2024 che visto numerosi appuntamenti in tanti Comuni della provincia di Modena e non solo, per riflettere in modo consapevole sui fenomeni migratori, partendo dalla società civile e contribuire al dibattito pubblico sul tema, in modo da non lasciare la discussione solo a forze sociali e politiche che hanno per loro natura legittimi obiettivi specifici (o di parte) non direttamente collegati alla realtà profonda del fenomeno.

Il recital teatrale di giovedì sera vedrà la presenza di Roberta Biagiarelli, attrice e autrice teatrale, Anissa Gouzi, cantautrice italo-algerina ed interprete di musiche popolari e Daniele Rossi, musicista.

Alla serata saranno presenti le associazioni fioranesi con progetti attivi in Africa (Africa nel cuore, West Africa, Alba degli Angeli, Donne Immigrate di Fiorano Modenese).

L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Per informazioni: 0536 833433