La Giunta comunale ha deliberato la candidatura del parco del Popolo e del vicino piazzale-parcheggio Zucchi (area di proprietà comunale, ora in gestione a un operatore privato), parte del settore nord del centro storico di Reggio Emilia, a un Bando regionale che sostiene, con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), interventi di Rigenerazione urbana e territoriale.

Per i comuni superiori a 50.000 abitanti, quindi anche per Reggio Emilia, il contributo regionale massimo richiedibile – e richiesto dall’Amministrazione comunale – è pari 1.250.000 euro, a fronte di un importo di cofinanziamento minino pari al 50%. Qualora la candidatura di Reggio Emilia sia ammessa al finanziamento, le risorse ottenute dalla Regione Emilia-Romagna saranno inscritte al Bilancio comunale, così come il pari importo di cofinanziamento comunale, e si darà avvio alla progettazione.

I due lotti limitrofi del parco del Popolo e del piazzale-pacheggio Zucchi, nel concept proposto, sono interconnessi, un unicum, destinato a divenire un “unico e nuovo parco urbano”, punto di accesso al centro storico e luogo dotato di funzioni sociali, culturali e ludiche rivitalizzanti ed attrattive.

Principale fonte di connessione fa i due lotti, e tra questi e la città circostante, sarà il sistema del verde e della rete ecologica, che saranno significativamente implementati.

Sono infatti ammissibili al Bando “interventi riguardanti la realizzazione o riqualificazione di dotazioni territoriali preferibilmente afferenti a spazi per la socialità, finalizzati ad incrementare la qualità, la fruibilità, la accessibilità e in generale le potenzialità in termini di attrattività, aggregazione e incontro dello spazio pubblico, evidenziandone le relazioni con il contesto, e privilegiando l’utilizzo di tecniche ed accorgimenti funzionali al miglioramento delle prestazioni ambientali, con particolare riguardo ai temi del contrasto ai cambiamenti climatici e dell’adattamento e mitigazione”.

La candidatura trova fondamento nelle linee di Mandato 2024-2029, dove si assume tra le priorità la rigenerazione della città storica di Reggio Emilia all’interno delle politiche di sviluppo sostenibile e si individuano tra i principali obiettivi strategici da raggiungere:

· “la riqualificazione del parco del Popolo come luogo strategico per le attività di socializzazione, sportive e di intrattenimento;

· “la riqualificazione del parcheggio di piazzale Zucchi quale naturale accesso alla città storica ed elemento strategico per la mitigazione climatica”.

L’Amministrazione comunale ritiene pertanto strategico un progetto di rigenerazione del sistema urbano costituito dagli ambiti Zucchi–Polo universitario Dossetti e il parco del Popolo per restituire loro il ruolo di polarità urbana integrata, quindi “multilivello”, con diverse funzioni e prestazioni.

Il progetto ha riscontrato l’interesse di alcune tra le principali istituzioni culturali della città – presenti nel comparto di progetto o ad esso limitrofe, in particolare la Fondazione Reggio Children, la Fondazione i Teatri e i Musei civici – alla partecipazione, nel caso il Comune risultasse aggiudicatario del Bando, a un percorso di coprogettazione.

L’azione di rigenerazione, se attivata, si avvarrà altresì del contributo di coprogettazione che potrà scaturire dal Patto d’Ambito del centro storico.