Gli uomini della Squadra Mobile stanno dando esecuzione a 22 misure cautelari in carcere nell’ambito di una operazione antidroga della Polizia di Stato di Bologna. Gli indagati sono cittadini italiani, marocchini, tunisini e albanesi.

Le indagini, scattate dopo un tentato omicidio verificatosi nel 2021 nel quartiere Pilastro, hanno riscontrato numerose cessioni di droga – in particolare cocaina – con cadenza periodica da parte di un sodalizio italiano, a favore di numerosi clienti arabi che, a loro volta, spacciavano la droga acquistata in varie piazze del territorio.

Oltre alle 22 misure, durante le indagini altre sette persone sono state arrestate in flagranza di reato. Sequestrati ingenti quantitativi di cocaina, eroina, e marijuana, nonché una pistola.

La dichiarazione del sindaco Lepore

“Ringrazio a nome dei cittadini bolognesi, ed in particolare di quelli che risiedono nella zona del Pilastro, la magistratura e le forze dell’ordine per l’importante operazione antidroga in corso queste ore. Un intervento che assesta un ulteriore colpo al traffico di sostanze stupefacenti in città, col sequestro di grandi quantitativi di droga e misure cautelari spiccate a carico di diversi esponenti della rete criminale”.